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احذر الحر.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر الحر.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

يتعرض الكثير من المواطنين وتحديدا من هم كبار السن، من مشكلات صحية بسبب ارتفاع حرارة الجو، وأن من أبرز المشكلات الصحية الإصابة بالجلطات، وذلك على الجميع الحذر.

وقد أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن انتشار الفيروسات خلال فصل الصيف يكون أقل مقارنة بفصل الشتاء، إلا أن الإصابة بنزلات البرد الصيفية قد تكون شديدة وتسبب معاناة صحية للمصابين بها، وأن هناك مقولة تقول :" برد الصيف أشد من السيف".

جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن النزلات الفيروسية غالبًا ما يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وآلام وتكسير في العظام، إلى جانب أعراض صحية أخرى قد تستمر لفترة من الوقت.

المضادات الحيوية

الدكتور جمال شعبان

ولفت إلى أنه ينصح بتناول الأغذية الصحية والفواكه التي تدعم وتقوي مناعة الجسم، مع عدم تناول المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، على أن يكون استخدامها وفق مدة محددة وجرعات يحددها الطبيب المختص.

وأشار إلى أنه يحذر المواطنين من تناول الأدوية دون استشارة طبية، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، مؤكدًا أن للمضادات الحيوية ضوابط وشروطًا خاصة يجب الالتزام بها عند استخدامها.

كما الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قد تشهد زيادة في حالات الجلطات، لذلك ينصح مرضى السكري وجميع المواطنين بتناول كميات كافية من المياه.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن إهمال مرض السكري قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الجلطات، ولذلك يجب توخي الحذر وتجنب الخروج خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وفي حال الضرورة ينبغي ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

ولفت إلى أهمية ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لأنها أقل احتباسًا للحرارة، مع الحرص على أن تكون الملابس الداخلية مصنوعة من القطن أو الكتان، لما لهما من قدرة على امتصاص العرق وتقليل الشعور بالحرارة.

وأشار إلى أن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يؤديان إلى زيادة التعرق وارتفاع معدل ضربات القلب، لذلك يجب على مرضى ضغط الدم ومن يعانون مشكلات مرتبطة بالعصب الحائر توخي الحذر عند السير أو التعرض للحرارة الشديدة، تجنبًا للإغماء أو الإرهاق الحراري.

كما نصح أولياء الأمور بتقديم المياه للأطفال حديثي الولادة والرضع على فترات متقاربة وفق الإرشادات الطبية المناسبة لأعمارهم، لأنهم قد لا يستطيعون التعبير عن شعورهم بالعطش، مؤكدًا أيضًا أهمية تذكير كبار السن بشرب المياه بانتظام، خاصة خلال موجات الحر.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب حرارة الجو

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