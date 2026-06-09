جمال شعبان: 866 مليون إصابة و1.5 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب الغذاء الفاسد

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك العديد من الأغذية التي قد تكون عرضة للتلوث أو المشكلات الصحية، ولذلك يجب على الجميع الحذر من تناول أي وجبات غير سليمة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هناك نحو 866 مليون إصابة و1.5 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب الغذاء الفاسد، مؤكدًا ضرورة الحذر من تناول الأغذية غير الصحية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن بعض الأغذية قد تتعرض للتلوث البكتيري، ولذلك ينبغي على المواطنين تجنب تناول الوجبات غير السليمة التي قد تُباع في الشوارع أو في أماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أن تناول الطعام المنزلي يُعد الخيار الأفضل، نظرًا لما يحظى به من عناية ونظافة، فضلًا عن إعداده وطهيه بطرق صحية، مؤكدًا أهمية الحرص على تناول الطعام المنزلي للحفاظ على صحة أفضل.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم بتنفيذ حملات وجولات رقابية لضمان سلامة الأغذية، مؤكدًا أنه في حال الاضطرار إلى تناول الطعام من خارج المنزل، فيجب اختيار أماكن موثوق بها ومعروفة بتطبيق معايير النظافة وسلامة الغذاء.