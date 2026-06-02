70 ألف طفل تحت 10 سنوات.. جمال شعبان يكشف بالأرقام عدد المدخنين

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، من التدخين، موضحًا أنه يسبب العديد من المشكلات الصحية، ولذلك يجب على الجميع التوقف عنه.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن مصر من الدول التي تتصدر مؤشرات التدخين، وأن عددًا كبيرًا من المصريين من المدخنين.

وأوضح أنه عند الحديث بالأرقام، نجد أن عدد المدخنين تحت سن 10 سنوات يبلغ نحو 70 ألف طفل، بينما يتجاوز عدد المدخنين تحت سن 15 عامًا أكثر من 500 ألف شخص، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا عددًا متزايدًا من السيدات اللاتي أصبحن يدخنّ، بما في ذلك استخدام السجائر الإلكترونية.

ولفت إلى أن التدخين يعد من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأزمات القلبية والجلطات، كما أنه يقصر العمر المتوقع، داعيًا الجميع إلى التوقف عن التدخين والابتعاد عن أماكن التدخين وتجنب التعرض لدخانه.