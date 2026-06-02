الخذلان والحزن.. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن الراحلة سهام جلال

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفنانة الراحلة سهام جلال رحلت بعد معاناة مع مشكلات صحية، مشيرًا إلى أنها تحدثت قبل وفاتها عن شعورها بالخذلان، وقالت إن المسؤولية الملقاة على عاتقها كانت كبيرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الراحلة ظلت لمدة 10 سنوات دون عمل، وأنها تواصلت، بحسب روايتها، مع أكثر من فنان من أجل الحصول على فرصة عمل بأي دور، لكنها شعرت بالخذلان وعدم الحصول على الدعم الذي كانت تنتظره.

تصلب الشرايين

ولفت إلى أن خذلان الأصدقاء أصبح سمة متكررة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الراحلة تحدثت في أحد لقاءاتها قبل وفاتها عن المشكلات التي مرت بها، وأنها حزنت كثيرًا بسبب ما تعرضت له. كما أوضح أنها كانت تعاني من تصلب الشرايين.

وأشار إلى أنها واجهت مشكلات في شريان الفخذ، موضحًا أن هذا الشريان قد يتعرض للتصلب كما يحدث في شرايين القلب، وذلك نتيجة عوامل عدة، منها ارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بمرض السكري، أو التدخين.

وتابع أن الاهتمام بصحة الشرايين الطرفية من الأمور المهمة التي يجب على الجميع متابعتها، محذرًا من أن إهمال هذه المشكلات قد يؤدي إلى حدوث جلطات ومضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة.