صلاح عبد الله يدعو للترحم على سهام جلال: دعونا نركز في الدعاء لها

حرص الفنان صلاح عبد الله على توجيه رسالة مؤثرة عقب وفاة الفنانة سهام جلال، داعيًا الجميع إلى الابتعاد عن الجدل والتركيز على الدعاء للراحلة.

وفاة سهام جلال

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "طب بغض النظر عما انتشر من فيديوهات وتصريحات يلا نركز في الترحم عليها والدعاء لها سهام جلال".

ولاقت هذة الرسالة تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين حرصوا على الدعاء للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة. وتوفيت سهام جلال اليوم بعد تعرضها لأزمة صحية أعقبت خضوعها لعملية جراحية، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني.