ذكرى الهادي تطلق أغنيتها الرومانسية الجديدة أعديها

تواصل الفنانة الشابة ذكرى الهادي ترسيخ حضورها على الساحة الفنية من خلال إصدار أغنيتها الجديدة “أعدّيها”، أحدث أعمالها الغنائية من كلمات وتد وألحان خالد ناصر الصالح.



وتأتي الأغنية في إطار رومانسي يحمل مشاعر الحب والحنين والتعلّق، حيث تقدّم ذكرى الهادي أداءً يعكس نضجها الفني وقدرتها على التعبير عن تفاصيل المشاعر الإنسانية بأسلوب صادق وقريب من الجمهور.



وتتناول “أعدّيها” قصة عاطفية تنبض بالأمل والرغبة في تجاوز التحديات التي تواجه العلاقات، ضمن قالب موسيقي عصري يجمع بين الرومانسية والدفء.



ويُعد هذا الإصدار امتداداً للمسيرة الفنية الصاعدة لذكرى الهادي، التي لفتت الأنظار منذ مشاركتها في برنامج سعودي أيدول، قبل أن تطلق مجموعة من الأعمال الغنائية التي أسهمت في بناء هويتها الفنية الخاصة.



وأعربت ذكرى الهادي عن حماسها للأغنية الجديدة، مؤكدةً أنها تمثل خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، وتعكس جانباً مختلفاً من شخصيتها الغنائية، معربةً عن أملها بأن تنال إعجاب الجمهور وتصل إلى قلوب محبي الأغنية الرومانسية .



كلمات الأغنية :

اعديها …عشاني بس … مثل دايم … لجل ما اخسر احبابي

صعب القى … …. احد كامل …

بيبقى من ..اذا طاحوا من اهدابي

اجاملهم رغم اني اعرف شلون ازعلهم

مااحب اللا تجي منّي احب من غيري توصلهم

بيلقون الي يفهمهم

من الايام ودورتها و احاسيسي وخيبتها

من وجيهً تكن الغل وتغري حيل ضحكتها

وتبقى تحت رحمتها

اعديها …اعديها

لجل ما اخسر احبابي

