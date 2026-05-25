جمال شعبان: 7 خطوات فعالة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

ريهام قدري

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة ارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أنه يُعرف بـ«القاتل الصامت» بسبب مضاعفاته الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة دون أعراض واضحة.

وأوضح جمال شعبان أن مصر تضم نحو 30 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 300 مصري يفقدون حياتهم يوميًا بسبب مضاعفات المرض.

وكشف شعبان عن 7 خطوات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بدون أدوية، في مقدمتها ممارسة الرياضة بانتظام، موضحًا أن المشي أو أي نشاط بدني لمدة نصف ساعة يوميًا ولمدة 5 أيام أسبوعيًا يساعد بشكل كبير في تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

وأضاف أن النظام الغذائي الصحي من أهم عوامل السيطرة على الضغط، لافتًا إلى أن الإفراط في تناول الملح والخبز يزيد من ارتفاع ضغط الدم، خاصة أن الخبز يحتوي على نسب من الملح، مشددًا على ضرورة تقليل استهلاك الأطعمة الجاهزة والمعلبات لاحتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم.

وأشار إلى أن فقدان الوزن يساعد بصورة فعالة في ضبط ضغط الدم، موضحًا أن خفض الوزن بنسبة 5% يساهم في تحسين معدلات الضغط، بينما يساعد فقدان 10% من الوزن في تقليل فرص الإصابة بالذبذبة الأذينية.

وأكد أهمية الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن أماكن التدخين، موضحًا أن السيجارة الأولى تحمل التأثير الأخطر على الأوعية الدموية والقلب، كما نصح بتجنب تناول الكحوليات والإفراط في استخدام المسكنات مثل البروفين والفولتارين لما لها من تأثير سلبي على ضغط الدم.

وشدد جمال شعبان على أن السلام النفسي والرضا وتقليل التوتر من العوامل الأساسية للحفاظ على ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام.

