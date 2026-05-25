طريقة عمل المخ في عيد الأضحى

يعتبر المخ من الأكلات الشعبية المحببة على سفرة عيد الأضحى، ويتميز بطعمه الناعم وسرعة تحضيره، ويمكن تقديمه مقليًا أو مع البيض أو في طاجن بالفرن.

تنظيف المخ بطريقة صحيحة

يُغسل المخ برفق تحت الماء البارد.

يُنقع في ماء به ملح وخل أو عصير ليمون لمدة 10 دقائق.

يُزال الغشاء الخارجي والشوائب بحذر حتى لا يتفتت.

يُسلق لمدة 5 إلى 7 دقائق في ماء به بصل وورق لورا وحبهان، ثم يُصفى.

طريقة المخ المقلي

المكونات

مخة مسلوقة

دقيق

بيض

بقسماط

ملح وفلفل وكمون

زيت للقلي

التحضير

تُقطع المخ إلى قطع متوسطة.

تُتبل بالملح والفلفل والكمون.

تُغلف بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

تُقلى في زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

تُقدم ساخنة مع الليمون والطحينة.

طريقة المخ بالبيض

بعد سلق المخ، يُقطع قطعًا صغيرة.

يُشوح في الزبدة مع فلفل أخضر وثوم.

يُضاف البيض ويُقلب حتى النضج.

يُرش بالبقدونس ويُقدم مع الخبز البلدي.

نصائح مهمة