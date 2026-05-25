كنت مشغل شتائم جمهور الزمالك في وداني.. زيزو يكشف رد فعله قبل مواجهة الزمالك في السوبر

كشف أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة بشأن استقبل جمهور الزمالك له خلال مباراة القمة في نهائي السوبر المصري.

وقال زيزو، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية "أون سبورتس": "استقبال جمهور الزمالك، مخدش من تفكيري، أن هقول حاجة لأول مرة، وأنا في الأتوبيس رايح ماتش الأهلي والزمالك، كنت مشغل أغاني نادي الزمالك في وداني، الشتائم اللي هما كانوا بيشتموهالي طول السنة".

وأضاف: "مكنش عندي أي مشكلة في هتافات جماهير الزمالك ضدي طوال المباراة، أنا لما نزلت الماتش كنت سمعت الشتائم دي من ساعة".

وتابع: "أنا عملت كده دون الاستعانة بطبيب نفسي، لأنها مش هتخليني حاسس بنفس الضغط اللي مفروض أكون حاسس بيه"، مضيفًا: "جمهور الزمالك معذور، بس الفكرة إن إنت اللي عايش جوه القصة هما معندهمش كل التفاصيل".