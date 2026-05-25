الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا ويغلق باب التفاوض

كشف فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك السابق ونادي النجمة السعودي الحالي.

دونجا

وأكد فرج عامر أن الأهلي لم يهتم بالعرض الذي تم تقديمه بخصوص ضم اللاعب، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء أغلقت الملف بشكل كامل، بعدما تم التأكيد على خروج دونجا من دائرة الاهتمام الفني والإداري داخل النادي.

وأضاف أن الأهلي لا يفكر نهائيًا في الدخول بأي مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود أولويات أخرى تخص تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة على مستوى بعض المراكز التي يسعى الجهاز الفني لتدعيمها بعناصر مختلفة.