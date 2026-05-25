ناقد رياضي: توتر في علاقة ممدوح عباس وجون إدوارد ومصير معتمد جمال لم يحسم بعد

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، خلال تصريحات إذاعية، عن وجود حالة من التوتر داخل نادي الزمالك بين ممدوح عباس وجون إدوارد، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تشهد حالة من عدم الاستقرار في الوقت الحالي.

ممدوح عباس وجون ادورد

وأضاف جلال أن ملف المدير الفني معتمد جمال لا يزال مفتوحًا ولم يتم حسم مصيره بشكل نهائي حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات داخل النادي حول مستقبل الجهاز الفني.

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت أن ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، أوصى باستمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، أن عباس يرى أن بقاء معتمد جمال هو القرار الأفضل لفريق الكرة، في ظل قناعته الكبيرة بالمدرب وما قدمه مع الفريق.

وأضاف أن إدارة الكرة في الزمالك لم تحسم موقف معتمد جمال بشكل نهائي حتى الآن، خاصة أن عقده مع الفريق انتهى بنهاية الموسم.