اليوم.. أولى جلسات استئناف نجل ميدو على حكم حبسه

تنظر محكمة جنح مستأنف، اليوم أولي جلسات الاستئناف المقدم من دفاع نجل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وذلك على الحكم الصادر فى حقه بالحبس 7 أشهر، بتهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة ومقاومة السلطات وقيادة بدون رخصة وإتلاف.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت في وقت سابق عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر

وكشفت التحقيقات الأولية، أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملكاً لوالدته.



بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة، وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها.

مخدرات وزجاجات خمرة داخل سيارة ابن ميدو

وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين.