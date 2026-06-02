صداع الآيس كريم.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول المثلجات في الصيف

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن البلاد تشهد خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا في درجات الحرارة، وهو ما يجعل المواطنين يقبلون على المشروبات والأطعمة الباردة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الشخص الذي يتناول الآيس كريم المثلج قد يشعر بصداع شديد، ويُرجع ذلك إلى ما يُعرف بـ«محفزات البرد» أو ما يُطلق عليه أحيانًا «تجمد الدماغ».

ولفت إلى أن هذه المحفزات تؤدي إلى تنشيط العصب ثلاثي التوائم الموجود في سقف الحلق وخلفه، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى شعور بالدوخة أو الإغماء.

تناول الآيس كريم

وأشار إلى أنه ينصح بتناول الآيس كريم ببطء وعدم تناوله بسرعة، لتقليل تنشيط العصب المبهم وتفادي أي تأثيرات على نظم القلب.

وتابع محذرًا من الإفراط في تناول المثلجات أو تناولها بشكل مفاجئ، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، خاصة لدى بعض الحالات، وقد تكون له مضاعفات خطيرة.