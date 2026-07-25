برلماني: تطلع ميلوني لزيارة مصر دليل على عمق الشراكة المصرية الإيطالية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، تطلعها لزيارة مصر في أقرب وقت دلالة واضحة على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وروما، والمكانة المتنامية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية في ظل السياسة الخارجية المتوازنة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن العلاقات المصرية الإيطالية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي التي تقوم على تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون مع مختلف الدول بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

وأوضح أن مصر أصبحت شريكا رئيسيا لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وإنما أيضا في ملفات الطاقة والأمن والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وهو ما يعكس حجم الثقة المتبادلة بين البلدين، ويعزز فرص الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي اتسمت بالحكمة والاتزان

وأشار النائب عادل اللمعي إلى أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي اتسمت بالحكمة والاتزان، ونجحت في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، الأمر الذي عزز من مكانة الدولة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وشريكًا موثوقًا في مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف أن الزيارات واللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من بيئة استثمارية واعدة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية .

