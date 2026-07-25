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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعوة الرئيس السيسي لزيادة الاستثمارات الإيطالية تعزز الثقة في الاقتصاد

أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب
أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بضرورة تكثيف الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يدعم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة تجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال، في ظل ما شهدته خلال السنوات الماضية من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية، وإقامة شبكة متكاملة من الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

 العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا ملحوظا على مختلف المستويات

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورا ملحوظا على مختلف المستويات، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات الإيطالية تساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دلالة على حرص القيادة السياسية على توسيع التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والسياحة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج.

وقال النائب أحمد جبيلي، إن المرحلة الحالية تتطلب البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية، وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات استثمارية واقعية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية . 

أحمد جبيلي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي رئيسة وزراء إيطاليا الاستثمارات الأجنبية

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