قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريعية النواب تنظر اتفاقية قضائية مع قطر الثلاثاء المقبل
إسرائيل تقصف ضاحية بيروت وتوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان
الطقس الأيام القادمة| استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع.. احذرو
"الأوقاف" الفلسطينية : 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو
لا أتهم ابنتيّ.. شهادة مؤثرة تقلب مشهد جلسة استئناف شقيقتين محكوم عليهما بالسجن في قضية تزوير راتب والدهما في أسيوط
دعاء الخروج من الامتحان..توكل على الله واستودعه إجاباتك
خلاف عائلي يتحول إلى ساحة قتال بسوهاج.. ما الذي حدث؟
كان ميسور الحال.. محمود سعد يتحدث عن والده الراحل
سعر إطلالة بوسي يثير الجدل.. فستان بـ 117 ألف جنيه وحذاء بـ 69 ألفًا
مدرب نيوزيلندا يتحدى إيران: سنقاتل لحصد أول انتصار في كأس العالم
نقابة المعلمين تعلن إصابة 7 مراقبين في حادث تصادم بأسيوط
تفاصيل منع ظهور منة الله محسن على جميع وسائل الإعلام وحظر حساباتها على السوشيال ميديا رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الاعتدال أساس الحياة.. جمال شعبان يكشف سر الحفاظ على صحة قلبه

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، عن مجموعة من النصائح والعادات اليومية التي يحرص على الالتزام بها للحفاظ على صحة قلبه ونشاطه البدني، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من أسلوب الحياة اليومي وليس من العلاج فقط.

وأوضح شعبان أن الاعتدال في الطعام هو الأساس لصحة القلب، مشيرًا إلى أن الحرمان الشديد من بعض الأطعمة ليس الحل، بل تنظيم الوجبات وتجنب الإفراط، مع التركيز على الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة مثل الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية.

 كما شدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات الغذائية، مؤكدًا أن بعض الأطعمة الشائعة مثل البيض لا تشكل خطرًا على القلب عند تناوله باعتدال.

وأشار إلى أن الحفاظ على نشاط القلب يعتمد أيضًا على نمط حياة متوازن يشمل الحركة اليومية، وتقليل التوتر، والنوم الجيد، مع ضرورة الانتباه إلى العلامات الصامتة لأمراض القلب مثل ضيق التنفس أو الإجهاد غير المبرر أو التعرق الزائد دون مجهود.

وفيما يتعلق بروتينه الشخصي، أكد أنه يحرص على تبني سلوكيات صحية بسيطة لكنها فعالة، تقوم على الأكل المتوازن، وتجنب الإجهاد الزائد، والاهتمام بالوقاية قبل العلاج، معتبرًا أن “القلب من لحم ودم وليس من حديد”، وأن الحفاظ عليه مسؤولية يومية تبدأ من اختيارات الإنسان البسيطة.

واختتم شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي الصحي هو الخطوة الأهم لحماية القلب، وأن تغيير العادات اليومية الخاطئة قد يقي من كثير من أمراض القلب مستقبلًا.

جمال شعبان امراض القلب الحفاظ علي القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

ترشيحاتنا

النفط

سلطنة عمان: 2.7% ارتفاعًا بإجمالي الصادرات من النفط حتى نهاية أبريل 2026

أكثر من 18 مليار م3 إنتاج الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان حتى نهاية أبريل الماضي

أكثر من 18 مليار م3 إنتاج الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان حتى نهاية أبريل الماضي

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية أصبحت أمرًا واقعًا

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد