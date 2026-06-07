الاعتدال أساس الحياة.. جمال شعبان يكشف سر الحفاظ على صحة قلبه

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، عن مجموعة من النصائح والعادات اليومية التي يحرص على الالتزام بها للحفاظ على صحة قلبه ونشاطه البدني، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من أسلوب الحياة اليومي وليس من العلاج فقط.

وأوضح شعبان أن الاعتدال في الطعام هو الأساس لصحة القلب، مشيرًا إلى أن الحرمان الشديد من بعض الأطعمة ليس الحل، بل تنظيم الوجبات وتجنب الإفراط، مع التركيز على الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة مثل الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية.

كما شدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات الغذائية، مؤكدًا أن بعض الأطعمة الشائعة مثل البيض لا تشكل خطرًا على القلب عند تناوله باعتدال.

وأشار إلى أن الحفاظ على نشاط القلب يعتمد أيضًا على نمط حياة متوازن يشمل الحركة اليومية، وتقليل التوتر، والنوم الجيد، مع ضرورة الانتباه إلى العلامات الصامتة لأمراض القلب مثل ضيق التنفس أو الإجهاد غير المبرر أو التعرق الزائد دون مجهود.

وفيما يتعلق بروتينه الشخصي، أكد أنه يحرص على تبني سلوكيات صحية بسيطة لكنها فعالة، تقوم على الأكل المتوازن، وتجنب الإجهاد الزائد، والاهتمام بالوقاية قبل العلاج، معتبرًا أن “القلب من لحم ودم وليس من حديد”، وأن الحفاظ عليه مسؤولية يومية تبدأ من اختيارات الإنسان البسيطة.

واختتم شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي الصحي هو الخطوة الأهم لحماية القلب، وأن تغيير العادات اليومية الخاطئة قد يقي من كثير من أمراض القلب مستقبلًا.