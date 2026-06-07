طريقة عمل الخبز السوري (خبز البيتا) في المنزل

تعد طريقة إعداد الخبز السوري في المنزل سهلة وبسيطة، كما أن مكوناته متوفرة، وتمنح في النهاية خبزًا طريًا ومنفوخًا يشبه الجاهز تمامًا.

المكونات:

3 أكواب من الدقيق الأبيض (ويمكن استبدال نصف الكمية بدقيق القمح الكامل)

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون (أو أي زيت نباتي)

نحو كوب وربع من الء الدافئ (بحسب حاجة العجين)



طريقة التحضير:

1) تنشيط الخميرة

تُخلط الخميرة مع السكر ونصف كوب من الماء الدافئ، وتُترك لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتفاعل وتظهر فقاعات.

2) إعداد العجينة

في وعاء عميق:

يُخلط الدقيق مع الملح

يُضاف خليط الخميرة

يُضاف الزيت تدريجيًا مع باقي الماء

ثم تُعجن المكونات جيدًا لمدة 7–10 دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة ومطاطية.



3) التخمير

تُغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

4) التشكيل

تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة

تترك لترتاح لمدة 10 دقائق

تفرد كل كرة على شكل دائرة رقيقة ومتساوية



5) الخَبز

يسخن الفرن جيدًا على درجة حرارة عالية

توضع الأرغفة على صاج ساخن أو حجر فرن

تُخبز لمدة 3–5 دقائق فقط حتى تنتفخ ويتكون الجيب الهوائي داخلها



نصائح لنجاح الخبز السوري:

يجب تسخين الفرن جيدًا قبل الخبز

يفضل أن تكون العجينة طرية وليست جافة

يجب فرد العجين بسُمك متساوٍ

يمنع فتح الفرن في بداية الخبز حتى لا يهبط الخبز



