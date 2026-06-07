طريقة عمل الفول بالثوم.. وجبة إفطار شهية بخطوات سهلة

يعد الفول بالثوم من أشهر أطباق الإفطار في المطبخ المصري، حيث يجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.

ويتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره وتوافر مكوناته في معظم المنازل، كما أن إضافة الثوم والليمون تمنحه نكهة مميزة وفوائد صحية عديدة.

واليكي طريقة عمل الفول بالثوم بخطوات بسيطة للحصول على وجبة لذيذة ومشبعة.

طريقة عمل الفول بالثوم

المكونات

2 كوب فول مدمس

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

ملح حسب الرغبة

كمون حسب الرغبة

رشة شطة (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين



طريقة التحضير

1. ضعي الفول في قدر على نار هادئة حتى يسخن جيدًا.



2. اهرسي جزءًا من الفول إذا كنتِ تفضلين قوامًا أكثر كثافة.



3. أضيفي الثوم المفروم وعصير الليمون وقلبي جيدًا.



4. تبلي بالملح والكمون والشطة حسب الرغبة.



5. اتركي الخليط على النار لمدة دقيقتين مع التقليب.



6. اسكبي الفول في طبق التقديم، ثم أضيفي زيت الزيتون على الوجه.



7. زيني بالبقدونس المفروم وقدميه مع الخبز البلدي والخضروات الطازجة.

لنكهة أقوى، يمكن خلط الثوم مع الليمون والكمون أولًا ثم إضافته إلى الفول الساخن قبل التقديم مباشرة.