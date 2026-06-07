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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول كوب من هذا المشروب يوميا يحميك من أمراض خطيرة

مشروبات
مشروبات
نهى هجرس

القهوة ليست مجرد مشروب صباحي منعش، بل ترتبط بفوائد صحية مذهلة تتجاوز مجرد الطاقة، فمن تعزيز الصحة الجنسية إلى دعم صحة الجهاز الهضمي والمساعدة على إنقاص الوزن، قد يكون لفنجان قهوتك اليومي فوائد أكثر مما تتخيل.

فوائد القهوة 

- قد تساعدك على العيش لفترة أطول

قد يكون شرب القهوة مفتاحاً لإطالة العمر ، تشير الأبحاث إلى أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء المحتوية على الكافيين يومياً قد يقلل من خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 16% في خطر الوفاة لأي سبب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين الذين تناولوا كوبًا واحدًا على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا، كما أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يقلل الخطر بنسبة 17%. ومع ذلك، فإن إضافة بعض السكر والحليب أو الكريمة تلغي هذه الفوائد، حيث وجدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 14% في خطر الوفاة

- قد يدعم صحة أمعائك

من الفوائد الصحية الأخرى: قد يدعم القهوة الميكروبيوم المعوي (مجموعة الميكروبات الموجودة في الأمعاء)، وقد وُجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة ( العادية والخالية من الكافيين ) لديهم مستويات أعلى من بكتيريا لوسونيباكتر أساكاروليتيكوس ، وهي بكتيريا معوية مرتبطة بزيادة مستويات حمض الكينيك، ويمكن لهذا المضاد للأكسدة أن يساعد الخصائص البيولوجية المتعددة لحمض الكينيك .  

- في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

قد تُساهم مركبات البوليفينول الموجودة في القهوة في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُعزز عملية الهضم، كما يرتبط تنوع الميكروبيوم المعوي بانتظام حركة الأمعاء

-  قد يساعدك على إنقاص الوزن

شرب القهوة وحدها لن يؤدي إلى فقدان الوزن، مع ذلك، قد تساعد القهوة في تحسين عملية الأيض عن طريق:

حرق المزيد من السعرات الحرارية : بعد شرب القهوة، يرتفع معدل الأيض بنسبة تتراوح بين 5% و20% لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. 

زيادة تكسير الدهون : حسّن تناول القهوة بشكل ملحوظ تكسير الدهون في الجسم، وخاصة لدى الأفراد ذوي الوزن المنخفض مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من السمنة. 

تقليل الشهية : قد يؤدي شرب القهوة قبل الوجبة إلى تقليل السعرات الحرارية المستهلكة بنحو 20% لدى الرجال، ولكن ليس لدى النساء

المصدر verywellhealth

القهوة فوائد القهوة خسارة الوزن الإجهاد

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