وصفة مميزة وفوائد عديدة.. طريقة عمل سلطة الجرجير بالبنجر

تعد سلطة الجرجير بالبنجر من الوصفات المميزة والمفيدة، ويفضل تقديمها بشكل مستمر للحصول على فوائدها.

وإليكم طريقة عمل سلطة الجرجير بالبنجر

مقادير سلطة الجرجير بالبنجر

جرجير

بنجر مسلوق

زيت زيتون

جبنة فيتا

بصل احمر منقوع في خل وسكر

طماطم اربع

فلفل حار

كزبرة خضرا

للوجه

عين جمل

طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر

في طبق التقديم يوضع فرشة الجرجير

في وعاء أخلطي البنجر مع الجبنة الفيتا وزيت الزيتون ثم يضاف ماء نقع البصل

ثم ضعي الطماطم والفلفل الحار والكزبرة الخضرا ويقلب الخليط جيدا

ثم يوضع على الجرجير ثم تقدم وتزين بعين الجمل