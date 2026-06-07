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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة تحتوي على فيتامين هـ أكثر من بذور دوار الشمس

بذور دوار الشمس
بذور دوار الشمس
نهى هجرس

يدعم فيتامين (هـ) صحة القلب والجهاز المناعي ويساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي.

تُعد بذور دوار الشمس من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين هـ.

ومع ذلك، تحتوي بعض الأطعمة - بما في ذلك زيت اللوز - على كمية من فيتامين E أكثر من بذور عباد الشمس

يساعد فيتامين (هـ) على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الملوثات وعوامل أخرى، كما يدعم صحة القلب والجهاز المناعي، وتُعرف بذور دوار الشمس بغناها بفيتامين (و)، حيث تحتوي الحصة الواحدة (حوالي 28 غرامًا أي أكثر من 49% من القيمة اليومية الموصى بها.

 ومع ذلك، تحتوي العديد من الأطعمة الأخرى، وخاصة الزيوت، على كمية أكبر من فيتامين E لكل غرام مقارنة ببذور عباد الشمس

- زيت البندق 

محتوى فيتامين هـ: 47.2 ملليغرام من فيتامين هـ لكل 100 غرام من زيت البندق، توفر ملعقة طعام واحدة (14 غرام) 6.4 ملليغرام من فيتامين هـ، أي ما يزيد عن 42% من القيمة اليومية الموصى بها.

الفوائد الصحية:  قد يدعم البندق نظام مضادات الأكسدة في الجسم ، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 40 غرامًا من البندق يوميًا لمدة ستة أسابيع كانت لديهم جينات أكثر نشاطًا تساعد على حماية الخلايا من التلف.

- زيت دوار الشمس 

محتوى فيتامين هـ: 41.1 ملليغرام من فيتامين هـ لكل 100 غرام من زيت دوار الشمس، توفر ملعقة طعام واحدة (14 غرام) 5.5 ملليغرام من فيتامين هـ، أي أكثر من 36% من القيمة اليومية الموصى بها.

الفوائد الصحية: زيوت عباد الشمس عالية الأوليك غنية جداً بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs)، والتي تشكل أكثر من 83% من إجمالي محتواها من الدهون.

المصدر healthy

بذور دوار الشمس زيت دوار الشمس زيت البندق فيتامين ه

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