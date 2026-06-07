دليلك لصحة الفم .. أسباب التهاب اللثة وطرق علاجه

يعد التهاب اللثة من أكثر أمراض الفم شيوعًا، ويحدث غالبًا نتيجة تراكم البكتيريا على الأسنان بسبب الإهمال في نظافة الفم، لكنه قد يرتبط أيضًا بعدة عوامل صحية أخرى.

أولًا: أسباب التهاب اللثة

يؤكد أطباء الأسنان أن أبرز أسباب التهاب اللثة تشمل:

تراكم الجير والبلاك: وهو السبب الأكثر شيوعًا نتيجة عدم تنظيف الأسنان بشكل منتظم.

سوء نظافة الفم: عدم استخدام الفرشاة والخيط الطبي يؤدي إلى نمو البكتيريا.

التدخين: يقلل من قدرة اللثة على مقاومة الالتهابات.

التغيرات الهرمونية: مثل الحمل أو البلوغ أو انقطاع الطمث، ما يزيد حساسية اللثة.

نقص الفيتامينات: خاصة فيتامين C، الذي يؤدي نقصه إلى ضعف اللثة وسهولة نزيفها.

بعض الأمراض المزمنة: مثل السكري الذي يزيد من خطر التهابات اللثة.



ثانيًا: أعراض التهاب اللثة

احمرار وانتفاخ اللثة

نزيف عند تنظيف الأسنان

رائحة فم كريهة

ألم أو حساسية في اللثة



ثالثًا: طرق العلاج

يعتمد علاج التهاب اللثة على درجة الحالة، ويشمل:

تنظيف الأسنان الجيد يوميًا مرتين على الأقل

استخدام الخيط الطبي لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان

تنظيف الأسنان عند الطبيب (إزالة الجير) وهي خطوة أساسية للعلاج

استخدام غسول فم مضاد للبكتيريا

الإقلاع عن التدخين

تحسين التغذية خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين C



وفي الحالات المتقدمة، قد يصف الطبيب مضادات حيوية أو يقوم بإجراءات تنظيف عميق للثة.

ينصح الأطباء بمراجعة طبيب الأسنان إذا استمر النزيف أو التورم لأكثر من أسبوعين، أو في حال وجود ألم شديد أو تخلخل في الأسنان.



التهاب اللثة مرض شائع لكنه قابل للعلاج بسهولة إذا تم اكتشافه مبكرًا والالتزام بنظافة الفم وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.