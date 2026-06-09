بدأت أشك في نفسي.. جمال شعبان يعلق على منتحلي صفة أطباء القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه بين الحين والآخر يتم الكشف عن أشخاص ينتحلون صفة طبيب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح مقلقًا، معلقًا: "بدأت أشك في نفسي، وأفكر في نشر ترخيص مزاولة المهنة وشهادة الدكتوراه".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه يحرص على وضع شهادة مزاولة المهنة في عيادته الخاصة حتى يعلم الجميع أنه طبيب مرخص، موضحًا أن موظفين من إدارة العلاج الحر زاروا عيادته، فقدم لهم (الكرنيه) والشهادات اللازمة.

نقابة الأطباء

ولفت إلى أن نقابة الأطباء تمتلك قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأطباء وتخصصاتهم، ولذلك ينبغي على المواطنين التأكد من بيانات الأطباء الذين يتعاملون معهم.

وأشار إلى أن من الأمور الغريبة ضبط أشخاص ينتحلون صفة طبيب، ثم نجد بعض المواطنين يؤكدون أن هذا الشخص كان متميزًا، وأنه وصف لهم العلاج الصحيح، رغم أنه غير مؤهل طبيًا، ولم يدرس الطب، وليس عضوًا في نقابة الأطباء.