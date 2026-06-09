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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر الإصابة بالجلطات.. نصائح مهمة من جمال شعبان

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قد تشهد زيادة في حالات الجلطات، لذلك ينصح مرضى السكري وجميع المواطنين بتناول كميات كافية من المياه.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن إهمال مرض السكري قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الجلطات، ولذلك يجب توخي الحذر وتجنب الخروج خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وفي حال الضرورة ينبغي ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

ولفت إلى أهمية ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لأنها أقل احتباسًا للحرارة، مع الحرص على أن تكون الملابس الداخلية مصنوعة من القطن أو الكتان، لما لهما من قدرة على امتصاص العرق وتقليل الشعور بالحرارة.

وأشار إلى أن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يؤديان إلى زيادة التعرق وارتفاع معدل ضربات القلب، لذلك يجب على مرضى ضغط الدم ومن يعانون مشكلات مرتبطة بالعصب الحائر توخي الحذر عند السير أو التعرض للحرارة الشديدة، تجنبًا للإغماء أو الإرهاق الحراري.

كما نصح أولياء الأمور بتقديم المياه للأطفال حديثي الولادة والرضع على فترات متقاربة وفق الإرشادات الطبية المناسبة لأعمارهم، لأنهم قد لا يستطيعون التعبير عن شعورهم بالعطش، مؤكدًا أيضًا أهمية تذكير كبار السن بشرب المياه بانتظام، خاصة خلال موجات الحر.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الإصابة بالجلطات درجات الحرارة

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