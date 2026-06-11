جمال شعبان : المضادات الحيوية أنقذت ملايين الأرواح .. وتناولها بإشراف طبي

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك أشخاصًا ينتهجون مناهج علاجية غير صحيحة، كما أن هناك من ينتحلون صفة الطبيب رغم أنهم لم يدرسوا الطب، وهو ما يتسبب في العديد من المشكلات للمواطنين.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر فقدت أعدادًا كبيرة من المواطنين وصلت لـ ملايين قبل اكتشاف المضادات الحيوية، موضحًا أن هناك أمراضًا كانت تتسبب في وفاة أعداد هائلة من البشر، مثل مرض الكوليرا.

اكتشاف المضادات الحيوية

ولفت إلى أنه بعد اكتشاف المضادات الحيوية أصبحت العديد من الأمراض تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون بجرعات محددة ووفقًا لتعليمات الطبيب المختص.

وأشار إلى أن متوسط عمر الإنسان في القرون الماضية كان يتراوح بين 30 و40 عامًا، بينما أصبح من المعتاد اليوم أن يصل كثير من الأشخاص إلى أعمار تتراوح بين 70 و90 عامًا، مؤكدًا أن التقدم العلمي والطبي أسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط الأعمار.

وأوضح أن العديد من الإنجازات العلمية الحديثة، خاصة في المجال الطبي، ساعدت في مواجهة الأمراض والحد من معدلات الوفيات، وهو ما يعكس أهمية الاعتماد على الطب القائم على العلم والأبحاث الموثقة.



