طرح جديد لوحدات مشروع ظلال في الشروق.. تعرف على المستفيدين

​في إطار جهودها المستمرة لتوفير خدمات اجتماعية وسكنية متميزة لأعضائها، أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، عن فتح باب الحجز رسميًا لشقق مشروع «ظلال الشروق» بمدينة الشروق.

و​يأتي هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليوفر مجتمعًا عمرانيًا متكامل الخدمات يضمن الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للإعلاميين وأسرهم.

​نجاحات في ملف الإسكان

​ويُعد مشروع "ظلال الشروق" امتدادًا للعديد من الإنجازات التي حققتها النقابة، حسب بيان الإعلاميين، في ملف الإسكان والمصايف خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت:

​السكن المصيفي المتميز بمدينة العلمين الجديدة.

​مشروعات «جنة» في كل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.

​مشروع «سكن مصر» الإنتاج الإعلامي بحدائق أكتوبر.

​مواصفات المشروع والموقع

و​يتميز مشروع «ظلال الشروق» بموقعه الحيوي والاستراتيجي داخل مدينة الشروق، حيث يعتمد على تخطيط عمراني حديث يمزج بين توافر الخدمات الأساسية والمرافق المتكاملة، إلى جانب المساحات الخضراء الواسعة، مما يوفر بيئة سكنية راقية وآمنة.

​شروط التقديم (وفقًا لهيئة المجتمعات العمرانية)

و​حددت الهيئة مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين:

​العضوية: أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بنقابة الإعلاميين لمدة لا تقل عن عام كامل، مع ضرورة حمل بطاقة عضوية سارية.

​عدم سابقة التخصيص: ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للعضو أو لأسرته (الزوج، الزوجة، والأبناء القُصّر) سواء من النقابة أو من وزارة الإسكان.

​حظر التصرف: يلتزم الحاجز بعدم بيع أو التنازل عن الوحدة إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام أو بعد سداد كامل قيمتها المالية.

​الرسوم وآليات ومواعيد التقديم

و​أوضحت النقابة أن تخصيص الوحدات السكنية سيتم بأسبقية الحجز، وجاءت تفاصيل التقديم كالتالي:

​سعر استمارة التقديم: 500 جنيه مصري + 0.25% مصاريف إدارية عن كل وحدة.

​موعد التقديم: بدأ الحجز اعتبارًا من الثلاثاء 16 يونيو 2026، ويستمر لمدة أسبوعين فقط.

​مكان التقديم: يتم تقديم الطلبات في مقر نقابة الإعلاميين الرئيسي الكائن في: (2 شارع الزعيم غاندي - جاردن سيتي - بجوار السفارة الإيطالية).

​وتؤكد النقابة على الإعلاميين الراغبين في الحجز سرعة التوجه للمقر الرئيسي نظرًا لأن الأولوية ستكون لأسبقية التقديم والمستوفين للشروط المعُلنة.

الإعلاميين تحتفل بالإعلان عن إجراء أول انتخابات للنقابة

وكان أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، خلال اجتماعه اليوم، اتخاذ قرار بالإعلان عن إجراء أول انتخابات لاختيار أول مجلس منتخب لنقابة الإعلاميين.

وأعرب أعضاء مجلس النقابة عن بالغ سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أن الوقت قد حان لإجراء الانتخابات واختيار مجلس جديد يواصل مسيرة البناء والعطاء، ويستكمل جهود تطوير الكيان النقابي، بما يحقق تطلعات الجمعية العمومية على المستويين المهني والخدمي.

واحتفاءً بهذا القرار التاريخي، شهد اجتماع المجلس اليوم مراسم رمزية بهذه المناسبة، حيث تم إحضار تورتة تحمل علم مصر وشعار النقابة، وكتب عليها: «نحتفل اليوم بالإعلان عن أول انتخابات لنقابة الإعلاميين».

ووجّه الدكتور طارق سعدة الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قراره بإنشاء نقابة الإعلاميين خلال فترة رئاسته، وتحقيق حلم طال انتظاره من جموع الإعلاميين المصريين.