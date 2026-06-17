الإعلاميين تحتفل بالإعلان عن إجراء أول انتخابات للنقابة

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، خلال اجتماعه اليوم، اتخاذ قرار بالإعلان عن إجراء أول انتخابات لاختيار أول مجلس منتخب لنقابة الإعلاميين.

وأعرب أعضاء مجلس النقابة عن بالغ سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أن الوقت قد حان لإجراء الانتخابات واختيار مجلس جديد يواصل مسيرة البناء والعطاء، ويستكمل جهود تطوير الكيان النقابي، بما يحقق تطلعات الجمعية العمومية على المستويين المهني والخدمي.

واحتفاءً بهذا القرار التاريخي، شهد اجتماع المجلس اليوم مراسم رمزية بهذه المناسبة، حيث تم إحضار تورتة تحمل علم مصر وشعار النقابة، وكتب عليها: «نحتفل اليوم بالإعلان عن أول انتخابات لنقابة الإعلاميين».

ووجّه الدكتور طارق سعدة الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قراره بإنشاء نقابة الإعلاميين خلال فترة رئاسته، وتحقيق حلم طال انتظاره من جموع الإعلاميين المصريين.

كما تقدم نقيب الإعلاميين بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكامل للنقابة طوال السنوات الماضية، وإلى الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، تقديرًا لمساندته المستمرة وجهوده الداعمة حتى الوصول إلى هذا اليوم الذي يشهد الإعلان الرسمي عن إجراء أول انتخابات لنقابة الإعلاميين.

ووجّه نقيب الإعلاميين الشكر كذلك لأعضاء مجلس النقابة، وهم الإعلامية سهام صالح، والنائبة والإعلامية نادية مبروك، والإعلامي محجوب سعده، والإعلامي خالد فتوح، والإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي أيمن عدلي، بالإضافة إلى الجهاز الإداري للنقابة، تقديرًا لما بذلوه من جهود وتحملهم المسؤولية طوال الفترة الماضية، حتى تحقق هذا الإنجاز ووصلت النقابة إلى هذه المرحلة التاريخية.

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه بالتأكيد على أنه سيتم، اعتبارًا من اليوم، الإعلان تباعًا عن المراحل والخطوات الإجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية، تمهيدًا لاستكمال هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يمثل محطة مهمة في تاريخ الأسرة الإعلامية المصرية.