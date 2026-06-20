الثلاثاء المقبل.. أسرة أبو العينين شعيشع تُحيي ذكرى رحيله بكفر الشيخ

تُحيي أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر السابق، الذكرى السنوية الخامسة عشرة لوفاته، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 يونيو، بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال إقامة مجلس لتلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، إلى جانب استعراض سيرته ومآثره.

وتتضمن الفعاليات تلاوات لعدد من كبار القراء، وفقرات للابتهالات والمدائح النبوية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب صحفيين وإعلاميين وجموع من محبي القارئ الراحل، الذين يحرصون على الحضور سنويًا لإحياء ذكراه.

وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، في تصريحات صحفية، إن الأسرة تحرص كل عام على تنظيم هذه المناسبة لإحياء ذكرى الشيخ أبو العينين شعيشع، تقديرًا لمسيرته القرآنية العطرة، وللتأكيد على استمرار أثره في وجدان محبيه.

وأضاف: «نحرص سنويًا على إحياء ذكراه، ونستقبل محبيه من مختلف المحافظات، الذين يشاركوننا الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وفي السياق ذاته، أكد هشام صبح، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، أن إحياء الذكرى أصبح تقليدًا سنويًا تحرص عليه الأسرة، وفاءً لمسيرته وتخليدًا لذكراه، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من محبيه يعكس مكانته الرفيعة في قلوب الناس.

فيما أوضح الكاتب الصحفي مصطفى عنز، جامع تراث الشيخ أبو العينين شعيشع، أن الشيخ الراحل لم يكن مجرد قارئ للقرآن الكريم، بل كان مدرسة متكاملة في الأداء والتجويد، أسهمت في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة من المستمعين داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بذكراه يظل وفاءً لقيمة فنية ودينية وإنسانية لا تزال حاضرة رغم مرور السنوات على رحيله.

يُذكر أن الشيخ أبو العينين شعيشع، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر ومن جيل كبار القراء، توفي يوم الخميس 23 يونيو 2011 عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وشُيّع جثمانه ودفن في المقابر المجاورة لكلية البنات بجامعة الأزهر في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما أدى أهالي مدينة بيلا صلاة الغائب عليه في جميع مساجد المدينة في اليوم التالي لوفاته، الموافق الجمعة 24 يونيو 2011.