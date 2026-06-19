أمين «مستقبل وطن» كفر الشيخ يزور رئيسة قرية أُصيبت بسبب إزالة تعديات

زار النائب اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، المهندسة حكمت الباز، رئيسة الوحدة المحلية لقرية المجاز الشرقي، للاطمئنان على حالتها الصحية، عقب تعرضها لإصابات أثناء أداء عملها خلال تنفيذ قرار إزالة بمركز الحامول.

وخلال الزيارة، تابع النائب سعيد عمارة تطورات الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز، مستمعمًا إلى شرح تفصيلي من الدكتور حسين عبد الرازق، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، حول حالتها والإجراءات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها لها منذ دخولها المستشفى.

وأكد مدير المستشفى أن رئيسة القرية المصابة تخضع للرعاية الطبية الكاملة والمتابعة المستمرة من الفرق الطبية المتخصصة، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة حتى تماثلها للشفاء التام.

من جانبه، أعرب النائب اللواء سعيد عمارة أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لرئيسة الوحدة المحلية، مشيدًا بما يبذله العاملون بالجهاز التنفيذي من جهود كبيرة في أداء واجبهم وخدمة المواطنين وتطبيق القانون، رغم ما قد يواجهونه من تحديات ومخاطر أثناء العمل الميداني.

كما وجه الشكر للأطقم الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام على جهودهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدًا أهمية توفير الدعم الكامل للمصابين أثناء تأدية واجبهم الوظيفي.