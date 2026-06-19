لنشر الفكر الوسطي.. انطلاق قافلة دعوية كبرى ببلطيم في كفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى التي انطلقت بمركز بلطيم، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الديني الصحيح لدى المواطنين، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

تناولت القافلة الدعوية، عددا من المحاور المهمة، من بينها نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ السلوك الإيجابي داخل المجتمع، وأهمية بناء وعي رشيد وتنشئة الفرد تنشئة سوية تُسهم في إعداد إنسان متوازن فكريا وسلوكيا.

يأتي تنظيم هذه القافلة تأكيدًا على أهمية التواصل المباشر مع رواد المساجد، وتقديم خطاب دعوي يجمع بين التأصيل الشرعي ومعالجة قضايا الواقع، تجسيدًا لرسالة المؤسسة الدينية في بناء إنسان واعٍ ومستقر نفسيًا وفكريًا، قادر على خدمة دينه ووطنه.