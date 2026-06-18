ضبط أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

أسفرت حملات مديريتي الزراعة والتموين بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط محلين تجاريين مخالفين بمركزي "بيلا" و"مطوبس"، من خلال إحباط تداول كميات من الأسمدة المدعومة المهربة والأسمدة المغشوشة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمزارعين.

وقال المهندس فخري باز مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ، إن المضبوطات شملت، 30 شيكارة نترات و20 شيكارة سوبر محبب، داخل محل مخصبات يدار بدون ترخيص مركز بيلا.

وأشار إلى نجاح الحملة التفتيشية بمطوبس في ضبط 40 شكارة سماد يوريا، و40 شكارة سماد فوسفات ناعم، بإجمالي وزن 4 أطنان مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات قانونية داخل محل.

وأضاف مدير مديرية الزراعة، أنه تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة وإغلاق المنشآت المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.