باحث في شؤون الجدار والاستيطان: اعتداءات جيش الاحتلال تتجاوز عنف المستوطنين في الضفة

قال الدكتور حسن بريجية، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان ومدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الرفض الدولي للتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين لا يزال يقتصر على الشعارات والمواقف المعلنة داخل المؤسسات الدولية، دون اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لحماية الفلسطينيين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد السياسي والدبلوماسي من أجل فرض الأجندة الفلسطينية على الجهات ذات الاختصاص، وإطلاعها بصورة مباشرة على ما يجري في الضفة الغربية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التقرير الخاص بالشهر الماضي رصد وقوع 1458 اعتداءً نفذها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب ما يقارب 700 اعتداء نفذه المستوطنون، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تحمل دلالات واضحة، إذ تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة في توجيه هذه الاعتداءات وتسييرها، فضلًا عن تسليح المستوطنين وتوجيههم، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تحليل الإحصاءات الخاصة بهذه الانتهاكات.

وذكر الباحث في شؤون الجدار والاستيطان، أن الجانب الفلسطيني مطالب بالاستعانة بالأطراف العربية والإسلامية من أجل إيصال هذه الإحصاءات والانتهاكات إلى الجهات الدولية المختصة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في الضفة الغربية، بما يسهم في تحويل المواقف الرافضة للاستيطان من مجرد بيانات وشعارات إلى خطوات وإجراءات عملية على أرض الواقع.