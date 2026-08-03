أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة .. 14 أغسطس

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 14 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وتحيي أنغام، حفلها في جدة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أحدث أعمال أنغام

طرحت الفنانة أنغام، ميني ألبوم جديد لها يتضمن 5 أغاني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوبن ومنصات الموسيقى المختلفة.

تعاونت أنغام، غب ألبومها الجديد مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، من شعراء وملحنين وموزعين، منهم: (تامر حسين، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وطارق مدكور).

ويتضمن ميني ألبوم أنغام الجديد، 5 أغاني، هي على النحو التالي:

أغنية «دي روحي» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف مكاوي.

أغنية «محاصراني» توقيع عزيز الشافعي من حيث الكلمات والألحان، مع توزيع شريف مكاوي.

أغنية «بُعدك وجع» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، برؤية موسيقية لأنغام.

أغنية «مسافرة بعيد» من كلمات محمود عصام حمزة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.