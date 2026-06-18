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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من أعمال رصف 4 شوارع بمدينة فوة| صور

رصف طريق
رصف طريق
محمود زيدان

 أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال رصف 4 شوارع بمدينة فوة، شملت شارع الفتح بطول 650 متر وعرض 9 أمتار، وشارع المدرسة النسيجية بطول 90 مترًا وعرض 9 أمتار، وشارع مستشفى المبرة بطول 450 مترًا وعرض 8 أمتار، وشارع البنك الأهلي بطول 500 متر وعرض 10 أمتار.

جاء ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، تحت إشراف محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس حسن العرجاوي، مدير مشروع الرصف الإنتاجي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن أعمال الرصف تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير، والارتقاء بالمظهر الحضاري.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن تطوير ورفع كفاءة الطرق يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكافة مراكز ومدن المحافظة، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ويحقق تطلعات أهالينا.

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