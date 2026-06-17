محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيس قرية أُصيبت أثناء أداء عملها | صور

زار المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المهندسة حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبو سكين التابعة لمركز الحامول، بمستشفى كفرالشيخ العام، للاطمئنان على حالتها الصحية إثر تعرضها لحادث عمل أثناء قيامها بأداء مهامها الوظيفية.

ووجه بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة وتوفير أفضل مستويات الرعاية الطبية والعلاجية لها، معرباً عن خالص تمنياته لها بالشفاء العاجل والعودة لممارسة عملها في أقرب وقت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.