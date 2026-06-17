محافظ كفر الشيخ: مشروعات حياة كريمة تحدث نقلة تنموية غير مسبوقة.. صور

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المهندس محمد سالم، مسئول متابعة المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمجلس الوزراء.

يأتي ذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وبحث سبل دفع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات القومية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها المشروع التنموي الأكبر في تاريخ الريف المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يسهم في توفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات الحيوية، من بينها مشروعات «حياة كريمة»، وقطاع التعليم، والمناطق الصناعية، ومشروعات الإسكان، واستعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والتحديات القائمة.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة والجهات المعنية، للإسراع في الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق التنمية الشاملة ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.