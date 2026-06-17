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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى كفر الشيخ العام يعلن توافر اللولب الهرموني مجاناً

مستشفى كفر الشيخ العام
مستشفى كفر الشيخ العام
محمود زيدان

أعلن مستشفى كفر الشيخ العام عن توافر اللولب الهرموني مجانًا بعيادة تنظيم الأسرة بالمستشفى، للسيدات الراغبات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة.

 يأتي هذا في إطار التعاون المستمر لتطوير المنظومة الصحية، وبناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وأكدت إدارة المستشفى، أنه يتم تركيب اللولب بواسطة فريق طبي متخصص، وذلك في إطار الحرص على دعم صحة المرأة وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة.

ويدعو مستشفى كفر الشيخ العام جميع السيدات الراغبات للاستفادة من الخدمة والتوجه إلى العيادة خلال مواعيد العمل الرسمية.

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