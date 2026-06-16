استعدادًا للامتحانات .. مدير أوقاف كفر الشيخ يتفقد مركز إعداد محفظي القرآن | صور

تفقد الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح؛ للوقوف على مدى الاستعداد لامتحانات الفرقة الأولى والثانية، في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى إعداد محفظين مؤهلين يجمعون بين إتقان التلاوة وسلامة الفهم والالتزام بالفكر الوسطي المستنير.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الصردي، مدير عام الدعوة، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير شئون الإدارات، والدكتور طلعت أبو حلوة، عميد المعهد.

واطمأن مدير المديرية على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين، بما يضمن أداء الامتحانات بأعلى درجات الدقة والتنظيم.

وأكد مدير المديرية، أن المراكز تعتمد على برنامج علمي متكامل يُسهم في بناء شخصية علمية متكاملة للمحفظ، مشيرًا إلى أن المتميزين من خريجي هذه المراكز تحظى جهودهم بالأولوية في المشاركة بجميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم والمقارئ القرآنية.

وتُنفّذ هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، ومتابعة وإشراف مدير المديرية، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.