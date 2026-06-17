رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الثانوية في بلطيم| صور

تابع الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية من داخل مجمع لجان البنين والفتيات بإدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة الفقه، اليوم الأربعاء، في ختام الأسبوع الثاني من ماراثون الامتحانات، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن رئيس المنطقة على تواجد جميع القائمين على أعمال الامتحانات، وشهد إجراءات استقبال الطلاب باللجان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، وفرض الانضباط، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.

كما تابع فضيلته تواجد الموجهين والأطباء والزائرات الصحيات داخل مقار اللجان، وتفقد سير العمل بالكنترول الفرعي، للاطمئنان على انتظام الإجراءات وسلامة العمل وفق التعليمات المنظمة للامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ هذا العام 9274 طالبًا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، منهم 5359 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و3915 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 30 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الأزهرية على مستوى المحافظة.