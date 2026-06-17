قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يزور وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي لتعزيز التعاون
لقاء قمة بين الرئيس السيسي وترامب في فرنسا.. والعلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط وملف المياه على رأس المباحثات
حسم مصري وتعهد أمريكي.. الرئيس السيسي: النيل أمن قومي.. وترامب: الملف أولويتنا القصوى
الرئيس السيسي: نثمن جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات حول العالم
ترامب: سيتم قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم
ترامب: الاتفاق مع إيران جيد لمنعها من الحصول على سلاح نووي
الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا ويشيد بمتانة العلاقات المصرية الأمريكية.. والرئيس الأمريكي: مصر تحظى باحترام العالم
قمة استراتيجية في "إيفيان".. الرئيس السيسي يبحث تعزيز الشراكة وملفات المنطقة مع نظيره الأمريكي ترامب
ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. شاهد ماذا قال؟
"جمبلاط" يجتمع مع مسئولي شركات المقاولات ويواصل تفقد مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.. ويؤكد: سحب الأعمال من الشركات والجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ
خطوة انتقامية.. بن جفير يقرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبي سجون على الفلسطينيين
الدولار والأونصة يغيران المعادلة.. والذهب يتحرك قرب أدنى مستوياته المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الثانوية في بلطيم| صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
محمود زيدان

تابع الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية من داخل مجمع لجان البنين والفتيات بإدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة الفقه، اليوم الأربعاء، في ختام الأسبوع الثاني من ماراثون الامتحانات، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن رئيس المنطقة على تواجد جميع القائمين على أعمال الامتحانات، وشهد إجراءات استقبال الطلاب باللجان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، وفرض الانضباط، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.

كما تابع فضيلته تواجد الموجهين والأطباء والزائرات الصحيات داخل مقار اللجان، وتفقد سير العمل بالكنترول الفرعي، للاطمئنان على انتظام الإجراءات وسلامة العمل وفق التعليمات المنظمة للامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ هذا العام 9274 طالبًا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، منهم 5359 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و3915 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 30 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الأزهرية على مستوى المحافظة.

كفر الشيخ معاهد كفر الشيخ الثانوية الأزهرية الثانوية أزهر كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

ترشيحاتنا

موقف عفوي بين طالب ووكيل الأزهر بعد تفوقه ف

موقف عفوي بين طالب ووكيل الأزهر بعد تفوقه في مبادرة تحدي القراءة.. فيديو وصور

امتحانات الثانوية الأزهرية

غرفة امتحانات الثانوية الأزهرية: امتحان الفقه للقسم العلمي دون شكاوى

مواصفات الزي الشرعي للمرأة

مواصفات الزي الشرعي للمرأة.. الإفتاء تحدد 3 شروط يتحقق بها ستر العورة

بالصور

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد