ابتلعت حبة الغلة.. فريق طبي ينقذ فتاة من الموت بمستشفى كفر الشيخ العام

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 28 عامًا، إثر إصابتها بتسمم حاد نتيجة تناول «قرص الغلة».

وكانت المريضة قد وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة تعاني من اضطراب بالوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، وتم نقلها فورًا إلى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، مع تطبيق بروتوكول علاج السموم ودعم الدورة الدموية.

وأشار المستشفى إلى أن التدخل السريع والتنسيق بين فريق العناية المركزة ووحدة السموم، ساهم في استقرار المؤشرات الحيوية للمريضة وتماثلت للشفاء التام.

جاء ذلك تحت إشراف وكيل الدكتور محمد أبو السعد، وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى.