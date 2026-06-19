كفر الشيخ: افتتاح مسجد التوبة بقرية الإصلاح القبلي في فوة.. صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد التوبة بقرية الإصلاح القبلي بمركز فوة، وذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

جاءت خطبة الجمعة بعنوان: «فقه الهجرة إلى الله تعالى»، حيث تناولت التوعية بأن الهجرة إلى الله تعالى متحققة بهجر القلب والجوارح لكل ما يبغضه الله، إلى ما يحبه سبحانه ويرضاه، كما تضمنت التحذير من الغش في الامتحانات.

أكد الشيخ رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، وسط حالة من الانضباط والسكينة التي عمت أرجاء المساجد، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.