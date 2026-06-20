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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية خطوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الاستثمار بشأن حرص الوزارة على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات ، مؤكدا أن هذه  الخطوة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع الصناعي ودعم المشروعات لاسيما الناشئة .

و أشار “ سمير ” في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى ضرورة منح المستثمرين المزيد من الحوافز والتسهيلات لدعمهم، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بحفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور  أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

 التصدير أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي

وأوضح الدكتور فريد أن الحكومة المصرية بكامل أعضائها تتبنى قناعة راسخة بأهمية التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها على التوسع في الأسواق الخارجية.

مجلس الشيوخ وزير الاستثمار صندوق صناعي القطاع الصناعي المستثمرين

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