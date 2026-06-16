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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستثمار: بوابة معلومات التجارة الخارجية تستهدف زيادة الصادرات وتسريع التحول الرقمي

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
محمود محسن

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية اليوم يأتي استكمالًا لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التحول الرقمي، حيث أطلقت الوزارة موقعها الإلكتروني بالأمس، وكانت هذه أيضًا خطوة مهمة في عملية الرقمنة، حتى يتمكن المواطنون والمستثمرون من متابعة الجهود المبذولة والوصول إلى خدمات الوزارة بسهولة، باللغتين العربية والإنجليزية.

أضاف خلال لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أنه سبق إطلاق الموقع والمنصة إطلاق منصة أُعدت بالتعاون مع "الأونكتاد"، فيما يتعلق بمتطلبات التصدير لأربع سلع محددة، من بينها سلع زراعية وغيرها، متابعا: "نحن نمضي بقوة في عملية الرقمنة من أجل تعريف المستثمرين والمصدرين بآليات التصدير والبيانات المطلوبة في هذا الشأن".

زيادة معدلات التجارة الخارجية

وتابع: "نأمل أن تكون آلية مشجعة للتصدير في المقام الأول، لأنها تستهدف التجارة الخارجية أساسًا، وإذا ساعدت في اكتشاف فجوات إنتاجية أو فرص استثمارية وشجعت الاستثمارات الأجنبية، فذلك أمر مرحب به، لكن الهدف الرئيسي للمنصة هو زيادة معدلات التجارة الخارجية".

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار التجارة الخارجية التحول الرقمي الاستثمارات الأجنبية

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