قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم.. وتوت عنخ آمون هدية الجبلاية لـ فيفا
الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستثمار: جميع البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية متاحة للمصدرين

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار
الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، يعد خطوة جديدة في ظل التغيرات الجديدة التي تشهدها التجارة الخارجية.

وأضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أثناء إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، أنه من خلال البوابة ستكون جميع البيانات الخاصة بالتجارة متاح، وأنها ستكون فائدة للمصدرين.

وأشار إلى أن هناك مجهود كبير تمت من أجل خروج هذا الأمر للنور، وأن الوصول لهذه المرحلة كان بالتعاون بين جميع المؤسسات العاملة بالوزارة، وبدعم من مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن المعلومات مهمة تجعل المصدر قادر على وجود أسواق للمنتجات الخاصة به، وأن المنصة تعرض جميع الاتفاقيات التي قامت بها مصر مع الدول.

وأوضح أن البنود الجمركية متاحة عبر المنصة، وأن المنصة الآن مناحة باللغة العربية، لكن في الفترة المقبلة سيتم إتاحتها باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن المنصة بها الذكاء الاصطناعي، والذي يسهل على المستخدم عملية البحث عن المعلومات، وأن هناك أفكار جديدة تم وضعها في البوابة، وأن ما يتم يعيد هيكلة وتطوير ما يتم بالاستثمار، وأن هناك عمل على زيادة عدد المصدرين.

وتابع أن البوابة أصبحت عملية أساسية للمصدرين، وأن هناك ضوابط لعملية التجارة الخارجية.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيديو قصير عن بوابة معلومات التجارة الخارجية، وما تمتلكه المنصة من معلومات، وقدرتها في رقمنة كل المعلومات التجارية وأنها تمتلك معلومات كثيرة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

وتهدف البوابة إلى تيسير حركة التجارة وتوفير معلومات وخطوات دقيقة ومحدثة لعمليات الاستيراد والتصدير، والترانزيت لتقليص الوقت والتكلفة على المستثمرين ومجتمع الأعمال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك في أول زيارة رسمية لها لمصر، عقب توليها مهام منصبها الجديد؛ حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والإسكوا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الأولوية التنموية والإقليمية.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالدكتورة رانيا المشاط، معربًا عن خالص التهنئة لتوليها منصبها الجديد، ومتمنيًا لها التوفيق في مهامها، بما يسهم في تعزيز دور الإسكوا في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في المنطقة العربية.

وأكد أن الدولة المصرية تؤمن بأن مستقبل التنمية في المنطقة لن يتحقق من خلال الجهود الوطنية المنفردة فقط؛ وإنما عبر تعزيز الترابط والتكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح مشتركة للدول والشعوب.

وزير الاستثمار التجارة الخارجية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

اجتماع الرئيس السيسي مع قادة قمة السبع.. أرشيفية

مصر على طاولة الكبار.. كيف تعزز قمة G7 فرص تخفيف ضغوط الدين الخارجي؟

مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع عام 2022

تجارة تقترب من 30 مليار دولار.. أبرز المكاسب الاقتصادية لمشاركة مصر في قمة G7

وزير البترول خلال مشاركته في ملتقي الاتحاد العربي

وزير البترول: نجحنا في تأمين احتياجات صناعة الأسمدة والصناعات المختلفة من الغاز

بالصور

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

إزالة 14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد