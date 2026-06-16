وزير الاستثمار: جميع البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية متاحة للمصدرين

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، يعد خطوة جديدة في ظل التغيرات الجديدة التي تشهدها التجارة الخارجية.

وأضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أثناء إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، أنه من خلال البوابة ستكون جميع البيانات الخاصة بالتجارة متاح، وأنها ستكون فائدة للمصدرين.

وأشار إلى أن هناك مجهود كبير تمت من أجل خروج هذا الأمر للنور، وأن الوصول لهذه المرحلة كان بالتعاون بين جميع المؤسسات العاملة بالوزارة، وبدعم من مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن المعلومات مهمة تجعل المصدر قادر على وجود أسواق للمنتجات الخاصة به، وأن المنصة تعرض جميع الاتفاقيات التي قامت بها مصر مع الدول.

وأوضح أن البنود الجمركية متاحة عبر المنصة، وأن المنصة الآن مناحة باللغة العربية، لكن في الفترة المقبلة سيتم إتاحتها باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن المنصة بها الذكاء الاصطناعي، والذي يسهل على المستخدم عملية البحث عن المعلومات، وأن هناك أفكار جديدة تم وضعها في البوابة، وأن ما يتم يعيد هيكلة وتطوير ما يتم بالاستثمار، وأن هناك عمل على زيادة عدد المصدرين.

وتابع أن البوابة أصبحت عملية أساسية للمصدرين، وأن هناك ضوابط لعملية التجارة الخارجية.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيديو قصير عن بوابة معلومات التجارة الخارجية، وما تمتلكه المنصة من معلومات، وقدرتها في رقمنة كل المعلومات التجارية وأنها تمتلك معلومات كثيرة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

وتهدف البوابة إلى تيسير حركة التجارة وتوفير معلومات وخطوات دقيقة ومحدثة لعمليات الاستيراد والتصدير، والترانزيت لتقليص الوقت والتكلفة على المستثمرين ومجتمع الأعمال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك في أول زيارة رسمية لها لمصر، عقب توليها مهام منصبها الجديد؛ حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والإسكوا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الأولوية التنموية والإقليمية.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالدكتورة رانيا المشاط، معربًا عن خالص التهنئة لتوليها منصبها الجديد، ومتمنيًا لها التوفيق في مهامها، بما يسهم في تعزيز دور الإسكوا في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في المنطقة العربية.

وأكد أن الدولة المصرية تؤمن بأن مستقبل التنمية في المنطقة لن يتحقق من خلال الجهود الوطنية المنفردة فقط؛ وإنما عبر تعزيز الترابط والتكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح مشتركة للدول والشعوب.