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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. اليوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

وتهدف البوابة إلى تيسير حركة التجارة وتوفير معلومات وخطوات دقيقة ومحدثة لعمليات الاستيراد والتصدير، والترانزيت لتقليص الوقت والتكلفة على المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك في أول زيارة رسمية لها لمصر، عقب توليها مهام منصبها الجديد؛ حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والإسكوا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الأولوية التنموية والإقليمية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالدكتورة رانيا المشاط، معربًا عن خالص التهنئة لتوليها منصبها الجديد، ومتمنيًا لها التوفيق في مهامها، بما يسهم في تعزيز دور الإسكوا في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في المنطقة العربية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تؤمن بأن مستقبل التنمية في المنطقة لن يتحقق من خلال الجهود الوطنية المنفردة فقط؛ وإنما عبر تعزيز الترابط والتكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح مشتركة للدول والشعوب.

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