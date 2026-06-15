برلمانية: توجيهات مدبولي نقطة تحول كبرى لوضع الغردقة على خريطة السياحة العالمية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث نقلة حضارية شاملة بمدينة الغردقة والمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، تعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها المحافظة وتحويلها إلى وجهة عالمية متكاملة.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البحر الأحمر يعد من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار والسياحة، ومن ثم فإن تطوير البنية التحتية والخدمات والمشهد الحضاري يمثل خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات جذب السائحين من مختلف دول العالم.

رؤية متكاملة لا تقتصر على تطوير الطرق

وأضافت أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لا تقتصر على تطوير الطرق والمرافق فقط، وإنما تشمل أيضًا التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يحقق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن قبل السائح.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة، خاصة في مجالات تحلية المياه والنقل المستدام والاستثمار السياحي، ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء البحر الأحمر، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمدن السياحية المصرية.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن توجيهات رئيس الوزراء تمثل رسالة واضحة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري، مؤكدة أن تحقيق نقلة نوعية في الغردقة والمدن السياحية سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة والعالم