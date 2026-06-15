ترحيب سياحي كبير بمبادرة تيسير تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية

أشاد مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمبادرة التي أطلقها الاتحاد وكل من وزارتي السياحة والآثار والعمل بدعم وتعاون وحضور كل من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وحسن رداد وزير العمل، المبادرة تتضمن تعاون وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، لتيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية.

وقد تم توقيع الاتفاقية علي هامش حضور وزيري السياحة والعمل جانبا من الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر ، ووقعها كل من اتحاد الغرف السياحية ممثلا برئيسه حسام الشاعر، وعن وزارة العمل كريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.



تعزيز مناخ الاستثمار

واكد حسام الشاعر رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ان المبادرة جاءت في إطار جهود الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، كما انها توجت مباحثات مطولة لشهور بين الاتحاد ووزارة العمل شهدت روحا ايجابية متميزة من الجانبين.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية ان المبادرة لاقت ترحيبا كبير بكافة الأوساط السياحية نظرا لأهميتها بالنسبة للبرامج السياحية والأنشطة الترفيهية التي تقدمها الفنادق والمنتجعات لنزلائها ، كما تزيد من المزايا السياحية التنافسية لمصر بالأسواق المختلفة خاصة الرئيسية والمهمة



مهنتان فقط

وأوضح حسام الشاعر أن تلك التصاريح التي تستهدف الاتفاقية تسهيلها خاصة بنوعية معينة من العمالة وليس كل العمالة، كما أنها تستهدف التصاريح لممثلي الشركات والأسواق الأجنبية التي تقوم بتصدير أعداد كبيرة من السياحة إلى مصر وتحتاج المنشآت الفندقية تلك الأنواع من الوظائف التي تخدم السياحة الوافدة وبكثافة من أسواق رئيسية خاصة الأوروبية.

وحول نوعية العمالة التي تستهدفها المبادرة ، أكد الشاعر أنها تشمل إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتين فقط ، وهما (عامل ترفيهي "أنيمشن" ومنسق مجموعات)، مع إعفاء هذه الفئات من اشتراط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة بالمبادرة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط دون غيرهما

مناطق المبادرة



وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية ان المبادرة سوف تستمر ١٥ يوما فقط اعتبارًا من 15 / 6 / 2026، تستهدف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في عدد من المناطق الحيوية، تشمل: الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل.

وفي هذا الإطار، تتولى وزارة العمل تلقي طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة طوال فترة المبادرة، والعمل على تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يحقق سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

اهمية قصوى ونموذج يحتذى

وحول اهمية المبادرة ، أكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أنها تسهم في دعم استقرار قطاع السياحة وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، بما يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حقوق العمال وتنظيم أوضاع التشغيل وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، كما انها تستهدف إحدى الشرائح الهامة العاملة بقطاع السياحة، ويعكس حرص كافة الأطراف على تحقيق مصالح متوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال.

كما أنها تواكب توجهات الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على دعم استدامة المشروعات السياحية، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات داخل القطاع.

وأضاف الشاعر أن المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الحكومي مع القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له، بما يخدم أهداف التنمية وتطوير القطاع السياحي المصري مطالبا بتكرار هذا النموذج مع كافة الوزارات والقطاعات الحكومية.