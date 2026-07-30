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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد الحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
أ ش أ

 أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، اليوم /الخميس/، حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين وتوفير المناخ الملائم لإقامة مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، وفدًا من إحدى الشركات الاستثمارية العالمية، لبحث واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الصناعية والسياحية بمحافظة شمال سيناء.

وضم الوفد: فرانكو إنيبالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنيبالي الدولية القابضة للبتروكيماويات، وأليساندرو إنيبالي، المدير العام للمجموعة، وأحمد ياسر، مدير شركة إنيبالي جروب، وذلك بحضور مروة بُريص، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأحمد سيد عبداللطيف، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة شمال سيناء، وما تشهده من جهود تنموية ومشروعات قومية.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعين الصناعي والسياحي على مستوى المحافظة، وبحث آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعظم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المحافظة.

محافظ شمال سيناء حرص المحافظة الدعم للمستثمرين

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