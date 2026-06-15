مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات موقف الأراضي الخاضعة لولاية هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد رضوان، نائب مدير المركز، والعميد أحمد نصر، مدير عام المتابعة بالمركز.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تنفيذية بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية سرعة الانتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة مختلف الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، سعياً لتعظيم الاستفادة منها.

فى ذات السياق، أشار الدكتور أسامة الأزهري، إلى ما يتم من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال أعمال الرقمنة لمختلف أصول هيئة الأوقاف المصرية، وحصر مختلف التواجدات الفعلية على تلك الأراضي.

وتناول وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف المصرية الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، المتواجدة بمحافظات دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، وما تم التوصل إليه من توصيات خلال ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخراً في هذا الصدد.

ولفت إلى أنه تم التأكيد، خلال تلك الاجتماعات، على أنه لا مساس بمصالح المواطن داخل حجة الأمير مصطفى عبد المنان لأصحاب المراكز القانونية المستقرة، واستمرار المحافظات الثلاث في استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة داخل نطاق الحجة، على أن يتم تسوية التعويضات بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

يأتي كل هذا في سياق حل جذري لكل إشكاليات وقف مصطفى عبد المنان وتحقيقا لراحة المواطنين ورفعا للحرج عنهم، على أن تتولى الحكومة طرح أراض من المساحات المملوكة للدولة كأراض بديلة لهيئة الاوقاف.