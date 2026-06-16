برلمانية: انضمام مصر لمبادرة ”الشرق الأوسط الأخضر” استثمار في التنمية والأمن الغذائي والمناخي

أكدت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” يمثل خطوة استراتيجية مهمة تتجاوز البعد الدبلوماسي، لما توفره المبادرة من فرص حقيقية لدعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

جاء ذلك على خلفية مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على انضمام مصر إلى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وأوضحت أن المبادرة تتيح آليات تمويل أخضر متنوعة دون تحميل الموازنة العامة أعباءً مالية إضافية، من خلال أدوات تمويل مبتكرة تشمل سندات الاستدامة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، والاستفادة من صندوق استئماني متخصص يُدار وفق أسس احترافية.

وأضافت الألفي، أن المبادرة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل توفر كذلك منظومة متكاملة للدعم الفني وبناء القدرات، عبر تبادل الخبرات مع المتخصصين على المستوى الإقليمي، وتنظيم ورش عمل تسهم في تطوير الكوادر المؤسسية والبشرية، فضلاً عن تطبيق آليات علمية متقدمة لمتابعة وتقييم مشروعات استعادة الأراضي ومكافحة التصحر.

وأشارت إلى أن الانضمام للمبادرة يعزز من مكانة مصر في منظومة العمل المناخي الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع دول المنطقة في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت النائبة إيمان الألفي موافقتها على انضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، انطلاقاً من العوائد الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية التي تحققها للدولة المصرية وللأجيال القادمة.